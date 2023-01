Operação Vórtex: MP suspeita que deputado pressionou técnicos da Agência do Ambiente e Proteção Civil para aprovarem projetos imobiliários

Joaquim Pinto Moreira, atual deputado do PSD e ex-presidente da Câmara de Espinho, é suspeito de ter pressionado uma técnica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para aprovação de um lar, seguindo as indicações do empresário Francisco Pessegueiro, um dos principais arguidos na “Operação Vórtex”, que investiga suspeitas de corrupção naquela autarquia nos dois últimos mandatos. Estávamos em maio de 2022 e Pinto Moreira já tinha trocado a autarquia pela Assembleia da República.

