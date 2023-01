Morte na A6. Cabrita voltará a ser confrontado pela Justiça: “Estamos perante um crime de perigo concreto”

O Tribunal da Relação de Évora deu parcialmente razão à filha do trabalhador que morreu atropelado na A6 a 18 de junho de 2021 pelo carro oficial do então ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, que circulava a 166 km/hora na altura do acidente.

