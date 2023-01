Isabel dos Santos quer construir um hotel de 5 estrelas em Lisboa: vereadora do Combate à Corrupção deixou passar o projeto

Joana Almeida, uma professora do Instituto Superior Técnico que Carlos Moedas escolheu para assumir o cargo de vereadora do pelouro do Urbanismo e também da Transparência e Combate à Corrupção em Lisboa, assinou uma proposta para levar na última quarta-feira à reunião do executivo da Câmara em que defende a aprovação de um projeto de arquitetura para um aparthotel de cinco estrelas no centro da capital que tem como dona Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos contra quem a Interpol emitiu um mandado de captura e que está a ser investigada pelo Ministério Público em Portugal.

