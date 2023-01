Oito histórias de homicídio, burla, terrorismo e tráfico: 1377 portugueses detidos lá fora, mais 10% do que em 2020, estes são alguns casos

No final de 2021, havia 1377 cidadãos nacionais detidos no estrangeiro, mais 10% do que no ano anterior, segundo os dados do Relatório da Emigração 2021 da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e do Observatório da Emigração, divulgado esta quarta-feira. Mais de metade dos portugueses detidos fora do país estão em prisões do Reino Unido, França e Suíça, três grandes destinos da emigração nacional.

