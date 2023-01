Nos colégios, 20 é o valor mais comum nas disciplinas sem exame nacional. Secretário de Estado lembra que provas são fator “regulador”

Em nove disciplinas do secundário que não têm exame nacional associado para as concluir, a classificação final de 20 valores foi a mais frequente entre os alunos que, em 2021, estavam inscritos no ensino privado. No caso dos estudantes do público, tal aconteceu em quatro dessas nove disciplinas, incluindo Química, Física, Biologia ou Aplicações Informáticas B.

