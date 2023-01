Rival de “Xuxas” tinha quilos de droga, uma Uzi israelita, uma Glock 17 e uma caçadeira em casa. PJ quer perceber que uso daria ao arsenal

Samir, um dos maiores traficantes de droga do país, foi detido na última terça-feira à noite pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária. Os inspetores foram surpreendidos com o arsenal bélico que encontraram no seu esconderijo na casa de um familiar, na área da Grande Lisboa. Este também foi detido.

