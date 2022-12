Em 2019, Lula esteve na apresentação do livro de Sócrates. Agora, Sócrates participa na tomada de posse de Lula como convidado pessoal

O novo Presidente do Brasil vai tomar posse no primeiro dia de 2023 e entre os convidados pessoais há pelo menos um português: José Sócrates, ex-primeiro-ministro e amigo de Lula da Silva, vai estar presente na cerimónia de entrega da faixa presidencial ao novo inquilino do Palácio do Planalto, em Brasília, capital do Brasil.

Sócrates é arguido no que resta da Operação Marquês — foi pronunciado por branqueamento e falsificação de documentos — e está obrigado a apresentar-se quinzenalmente num quartel da GNR, porque, segundo uma decisão da juíza Margarida Alves, do Tribunal Criminal de Lisboa, se ausentou de Portugal por períodos superiores a cinco dias sem o ter comunicado ao tribunal, como estava obrigado por estar sujeito a termo de identidade e residência.