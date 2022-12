Polícias acreditam que células adormecidas de ‘narcos’ brasileiros estão a despertar. São 50 elementos e podem preencher o vazio de “Xuxas”

A Polícia Judiciária e o Ministério Público têm fortes suspeitas de que nos últimos anos o Primeiro Comando da Capital (PCC), o maior grupo de tráfico de cocaína da América Latina, colocou em Portugal várias células adormecidas constituídas, cada uma delas, por dois a três membros brasileiros daquela organização criminosa.

Estes pequenos grupos de operacionais — que funcionam de forma autónoma entre si, para não prejudicarem as ações dos restantes caso algum seja apanhado pelas autoridades — têm criado empresas legítimas em Portugal e apoiam-se em elementos com nacionalidade portuguesa e com um percurso de vida longo em Portugal.