Operação Lex: Supremo Tribunal de Justiça decide levar Luís Filipe Vieira e os juízes Rui Rangel e Vaz das Neves a julgamento

Vaz das Neves, antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, foi o único dos principais arguidos que esteve hoje no Supremo Tribunal de Justiça para saber se vai ou não a julgamento no processo que resultou da Operação Lex. Sentado na primeira fila, ouviu seraficamente e a tirar notas num caderninho a decisão de Sénio Alves que o pronunciou pelos crimes de que vinha acusado: abuso de poder e corrupção.

