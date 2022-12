Onde está a OLI? E por onde vai andar a máquina que vai furar Lisboa e “mitigar os efeitos das inundações em 70% a 80%”?

Está por agora parada, desmontada e embrulhada no Porto de Lisboa. E vai no início do próximo ano começar a perfurar a cidade. A tuneladora H2OLisboa (OLI) foi fabricada no nordeste da China, tem mais de 100 metros de comprimento, é a maior alguma vez usada em Portugal, e é também a peça-chave das obras principais do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), pelo qual a cidade espera há 20 anos.

