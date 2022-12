Ministério Público recusou pedido de perícia psiquiátrica a Salgado no processo que envolve Manuel Pinho

Os procuradores do Ministério Público (MP) consideraram desnecessário realizar uma perícia psiquiátrica a Ricardo Salgado antes de avançarem com a acusação no processo 184/12, que investigou suspeitas de corrupção envolvendo o antigo ministro da Economia Manuel Pinho. Essa perícia era solicitada pelos advogados de Salgado, mas o MP recusou esperar por isso para acusar o antigo banqueiro de corrupção.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler