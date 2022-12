Caso EDP: MP acusa Pinho de ser um “agente infiltrado do BES/GES no Governo da República”

Onze anos depois de terem começado a investigar as suspeitas de corrupção e favorecimento à EDP e ao Grupo Espírito Santo, os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto concluíram que, “mais do que mero informador”, Manuel Pinho era um “agente infiltrado do BES/GES no Governo da República". Para os magistrados, na verdade “o arguido ainda continuava a pertencer” ao grupo então liderado por Ricardo Salgado.

