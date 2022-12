A PSP do Porto está a realizar uma grande operação para desmantelar uma rede de droga que fornecia festivais de música mas também bares e discotecas do norte do País.

A operação decorre em cidades como o Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Maia, Matosinhos e Funchal fez até ao momento 27 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Até ao momento, foram detidas mais de uma dezena de pessoas, apreendidos diversos tipos de drogas e uma quantia elevada de dinheiro.

[em atualização]