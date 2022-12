Em janeiro, Zambrius foi condenado por hacking. Esta madrugada, disse ter pirateado mais ministérios. A PJ investiga o caso

O jovem hacker da Ericeira conhecido como Zambrius partilhou nas redes sociais uma alegada invasão aos sistemas informáticos do Ministério da Economia, da Justiça e do Ministério do Trabalho e Segurança Social.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler