Cheias: nunca tinha havido tanta chuva em apenas uma hora em Lisboa

O fenómeno meteorológico da noite de quarta-feira na região de Lisboa já está na lista de recordes registados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Não é pela quantidade de chuva acumulada ao longo de todo o dia, mas pelos valores inéditos de precipitação verificados num curto intervalo de tempo. Segundo as estatísticas do IPMA enviadas ao Expresso, nunca tinha chovido tanto em Lisboa numa hora, ultrapassando o máximo anterior registado nas cheias de 19 de novembro de 1983.

