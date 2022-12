O que choveu em três horas em Lisboa foi "uma brutalidade". Eventos assim são "difíceis de prever" com antecedência e precisão

Durante três horas, o que choveu em Lisboa equivaleu a cerca de 10% do que costuma chover durante um ano na cidade e a precipitação total ao longo do dia representou mais de metade do que habitualmente chove em dezembro. A intensidade brutal do evento atmosférico na noite de quarta-feira, concentrado num curto intervalo de tempo e coincidente com a maré-cheia, causou graves inundações no distrito de Lisboa e de Setúbal, provocando uma morte, mais de 100 deslocados e dez desalojados. Apesar de terem sido emitidos alertas, a população foi apanhada desprevenida, tendo em conta a natureza extrema do fenómeno. Os climatologistas explicam que, nestes casos, é muito difícil antecipar com exatidão a intensidade e a localização precisa onde o evento irá ocorrer com maior gravidade.

