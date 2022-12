Isabel dos Santos paga advogados com diamantes de Angola

Se há uma coisa nos últimos três anos onde Isabel dos Santos não tem poupado é em advogados. Desde que a investigação do Luanda Leaks começou a ser divulgada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), no início de 2020, a filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos tem trabalhado com alguns dos melhores escritórios de advocacia nos vários países europeus onde tinha negócios e onde, a partir de então, passou a ter problemas. Dos melhores e também dos mais bem pagos. Mas, com as autoridades em Portugal e na Holanda a terem decidido arrestar contas bancárias, casas e participações em empresas, como é que a mulher antes conhecida como a mais rica de África faz para cobrir essas despesas de defesa?

Novos documentos a que o Expresso e a SIC tiveram acesso, numa investigação feita em parceria com o jornal holandês “NRC”, mostram que pelo menos parte do dinheiro com que Isabel dos Santos tem pago aos advogados vem de uma companhia no Dubai, a Nemesis International DMCC, criada para comprar diamantes a baixo preço ao Estado angolano e revendê-los no mercado internacional.