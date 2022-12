Overdoses em Portugal atingem valor mais alto dos últimos 12 anos

As overdoses por consumo de drogas em Portugal aumentaram 45% em 2021, comparativamente ao ano anterior, tendo sido atingido o valor mais alto dos últimos 12 anos. Estes dados constam do Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências, que foi elaborado pelo SICAD e será apresentado esta terça-feira na Assembleia da República.

