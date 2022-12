Procuradora-Geral Europeia: “A corrupção está em todo o lado na Europa. E não só em Portugal ou na Roménia”

A Procuradora-Geral Europeia, a romena Laura Kövesi, viajou até Lisboa para se reunir com vários responsáveis portugueses da área da Justiça no rescaldo da maior investigação deste recém-criado organismo, a Operação Admiral, que fez dezenas de detidos em toda a Europa num esquema de 1,2 mil milhões de euros de fraude com o IVA.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler