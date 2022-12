Operação Admiral: um esquema de portugueses, franceses em Portugal, do gerente da filial portuguesa do Deutsche Bank e de dois mil milhões

A Procuradoria Europeia, juntamente com a Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária, seguem o rasto de milhões de euros suspeitos que passaram pela filial portuguesa do Deutsche Bank. O dinheiro pertence a um grupo de cidadãos portugueses e de franceses a residir em Portugal que terá contado com a cumplicidade de um gerente desse banco.

