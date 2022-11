Operação Admiral: “Cabeça do polvo está na Europa, o nó começou a ser desatado em Portugal”, diz o magistrado português que colabora no caso

Foi em Coimbra que as autoridades detetaram um tentáculo de um polvo que cobriu 17 países da Europa e provocou um prejuízo de 2,2 mil milhões de euros em IVA que terá ficado por pagar. A descoberta da foi da Autoridade Tributária que estranhou o facto de umas empresas “de pequena dimensão apresentarem uma faturação invulgar”, explica José Guerra, magistrado da Procuradoria Europeia que está em Portugal para acompanhar as buscas que tanto a AT como a PJ efetuaram em território nacional.

