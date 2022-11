PGR abre averiguação a investigação do MP no caso de autarca Luísa Salgueiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) revela ao Expresso que o Conselho Superior do Ministério Público abriu uma averiguação sobre a atuação do MP no caso da presidente da Câmara de Matosinhos e da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, que foi constituída arguida na “Operação Teia”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler