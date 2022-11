Gouveia e Melo ameaçado “por grupo violento” da Margem Sul. Praticam boxe, usam pistolas, proteções de kevlar, matracas e navalhas

As autoridades têm fortes suspeitas de que as ameaças anónimas dirigidas nos últimos meses ao almirante Henrique Gouveia e Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), foram enviadas por um grupo criminoso da Margem Sul do Tejo com ligações a desportos de combate e ao submundo da diversão noturna. Trata-se de um grupo considerado “muito perigoso, violento e em ascensão” e que está “cada vez mais nos radares nas investigações criminais”, de acordo com diversas fontes policiais.

