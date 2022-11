Filhos de vítimas de violência doméstica chumbam cinco vezes mais

Os filhos de vítimas de violência doméstica reprovam cinco vezes mais do que as restantes crianças e adolescentes ao longo do seu percurso académico. Mais de metade das crianças que sofreram ou viram as mães sofrer este tipo de abuso reprovam pelo menos uma vez, revela um estudo a que o “Jornal de Notícias” teve acesso.

Além disso, estas crianças e jovens têm mais perturbações mentais e cometem mais crimes em contexto escolar do que os restantes. "Percebe-se que, em todas as variáveis analisadas, os índices verificados nos filhos das vítimas de violência doméstica são sempre mais elevados”, constata Miguel Rodrigues, um dos autores do trabalho.

O estudo foi levado a cabo por dois investigadores e docentes universitários e teve como amostra 1205 filhos de 1010 mulheres que em 2014, 2015 e 1016 apresentaram queixa por violência doméstica. Miguel Rodrigues reforça que este tipo de violência “é uma marca que fica para sempre".