Quatro polícias suspensos e dois expulsos por racismo ou ódio racial. Há repreensões, multas e ainda 18 processos pendentes

Um PSP e um GNR foram expulsos das respetivas forças de seguranças devido a situações de racismo ou ódio racial. De acordo com os dados disponibilizados ao Expresso pelo Ministério da Administração Interna, a outros três agentes da PSP e um militar da guarda foram aplicadas penas de suspensão pelos mesmos motivos. No total, desde 2019, no caso da PSP e, desde 2018, no caso da GNR, já foram quatro polícias foram suspensos e dois expulsos.

