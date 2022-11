Expresso da Manhã é o podcast de notícias mais ouvido do Grupo Impresa. A maioria dos ouvintes tem menos de 34 anos

"Orçamento e Açores: PS não cai, mas abana." Foi com este título que Paulo Baldaia abriu o primeiro episódio do Expresso da Manhã, a 26 de outubro de 2020. “Uma análise rápida às negociações finais do Orçamento pelo diretor-adjunto do Expresso David Dinis e, na companhia do diretor-adjunto da SIC Bernardo Ferrão, ainda dá um salto até aos Açores onde a esquerda acaba de perder a maioria nas eleições.” E assim começou o único podcast do Expresso que vai para o ar, sem falhar, às 7h de todos os dias úteis do ano. O mote editorial é marcar o arranque do dia noticioso com uma análise curta - mas assertiva - de um dos temas mais fortes da atualidade. Ou, como o próprio Paulo Baldaia escreveu na sinopse do podcast, “de segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias”.

Já lá vão 500 episódios desde esse número 1, com análises de política, economia, sociedade, internacional, cultura, tecnologia e muito mais. A inconfundível voz de Paulo Baldaia, antigo diretor da TSF, é hoje um fenómeno de audiências: não só é o podcast mais ouvido do Expresso e nº 2 em todo o Grupo Impresa (Expresso, SIC e SIC Notícias), num total de 37 podcasts com publicação regular; como marca presença de forma sistemática no ranking de podcasts de Notícias mais ouvidos de Portugal.

Milhares de jovens adultos subscrevem e ouvem regularmente o Expresso da Manhã

No mês de outubro, o Expresso da Manhã chegou todos os dias, em média, a mais de 10 250 downloads únicos, superando no fim do mês a marca dos 200 mil downloads. Já no acumulado do ano, ultrapassou os 2, 5 milhões de downloads. Ao longo de 2022 este projeto viu aumentar de forma consistente a sua audiência, com um pico de ouvintes em março (primeiro mês de guerra na Ucrânia) e um crescimento mais robusto desde o final de agosto. O episódio mais ouvido de sempre é sobre o presidente russo, Vladimir Putin.

Descarregado sobretudo nos grandes centros urbanos do país, chega também à diáspora portuguesa espalhada por mais de 190 países, com especial destaque ouvintes em Espanha, Reino Unido, Suíça, Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Angola, Brasil e Países Baixos.

Com milhares de subscritores do podcast nas plataformas da Apple e Spotify, o Expresso da Manhã é ouvido sobretudo por jovens entre os 18 e os 34 anos (51%), logo seguido do segmento entre os 35 e os 44 (25%). Uma grande maioria da audiência total é do sexo masculino (68%).

Segundo os dados mais recentes do consumo médio, em outubro, cerca de 67% da audiência ouviu pelo menos 75% de cada episódio do Expresso da Manhã.

Esta quinta-feira, 17 de novembro, é publicado o episódio número 500 e, para assinalar o número redondo, o convidado é o fundador do Expresso e carteira profissional de jornalista nº18, Francisco Pinto Balsemão. Oiça este episódio em que se fala de streaming de áudio, podcasts e, também, do lugar especial da rádio na comunicação social. Se conhecer alguém na Gronelândia que entenda língua portuguesa, partilhe o episódio - é dos poucos lugares do mundo sem registo de downloads do Expresso da Manhã.