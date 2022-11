Os sete militares da GNR que se filmaram a torturar imigrantes em Odemira são julgados a 30 de novembro. Estão acusados de 33 crimes

Os sete militares da GNR acusados de bater e sequestrar imigrantes hindustânicos que trabalhavam nas estufas em Odemira vão começar a ser julgados no próximo dia 30 de novembro, no Tribunal de Beja. O arranque do julgamento chegou a estar marcado para 3 de outubro mas foi adiado. O magistrado Vítor Maneta irá liderar o coletivo de juízes.

