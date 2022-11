Ecoansiedade: quase 10% dos alunos do ensino superior sentem-se ansiosos com as alterações climáticas

Num estudo realizado em Portugal, em que foram avaliados os níveis de ansiedade em resposta às alterações climáticas e a crises ambientais — um fenómeno designado como ecoansiedade — em estudantes do ensino superior, quase 10% dos inquiridos referiram ter sintomas com uma elevada frequência. Isto é, "quase todos os dias ou em mais de metade dos dias" da semana, adianta Francisco Sampaio, coordenador do estudo e investigador do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler