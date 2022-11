Caso Duarte Lima: testemunhas continuam por notificar. Defesa já pediu esclarecimentos ao tribunal

O arranque do julgamento de Duarte Lima, acusado de matar a tiro Rosalina Ribeiro, continua em risco. Apesar de o Tribunal da Relação de Lisboa ter resolvido o conflito entre os juízes Catarina Pires e Carlos Camacho (cada um entendia que deveria ser o outro a presidir ao coletivo que irá julgar o ex-deputado e ficou decidido que seria a primeira), a verdade é que as testemunhas que estão no Brasil e que terão de ser ouvidas por videoconferência continuam por notificar, o que poderá levar a um terceiro adiamento.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler