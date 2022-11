“Não sei de nada, quando começa?”: a fadista Alcina não foi notificada pela justiça brasileira e isso pode adiar o julgamento de Duarte Lima

Alcina Duarte é fadista, vive no Brasil há décadas, é muito conhecida entre a comunidade lusitana e recentemente até cantou para Marcelo Rebelo de Sousa durante a última visita presidencial ao país irmão no Dia de Camões e das Comunidades — 10 de Junho. Mas nem assim as autoridades brasileiras a conseguem notificar para depor como testemunha no julgamento da morte de Rosalina Ribeiro, de quem era “muito amiga”.

“Eu não sei de nada. Quando é que o julgamento começa?”, pergunta por telemóvel, a partir do Rio de Janeiro, onde ainda vive e trabalha. “Dia 23? A mim ninguém me notificou de nada e acho muito estranho, porque eu já depus à Polícia e ao Ministério Público na investigação que foi feita no Brasil e não mudei de casa ou de número de telefone”, garante a artista, que tem alguns contactos pessoais na página do Facebook. “Por acaso, nesse dia nem posso, porque tenho um compromisso”, diz depois de consultar a agenda.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.