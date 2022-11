“A bófia estava lá”: polícia pôs um vírus numa rede social do crime e sacou milhões de mensagens. As de “Xuxas” e do seu gangue estavam lá

Naquele mundo virtual aparentemente impenetrável para a polícia, Rúben “Xuxas” Oliveira era o “Vanillamutant”, o major Sérgio de Carvalho usava a alcunha “Lucrativeherb” e Afonso “Xulinhas” chamava-se simplesmente “Comprimido”. Estes três líderes de uma quadrilha de tráfico de droga internacional, desmantelada nos últimos meses pela Polícia Judiciária, trocavam mensagens sobre as peripécias do negócio na aplicação EncroChat, o denominado “WhatsApp dos criminosos”, cujo servidor foi invadido pela polícia francesa no outono de 2020.

