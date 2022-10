Arroz, atum, litros e litros de combustível: camiões assaltados em estações de serviço enquanto os motoristas descansam

Um novo fenómeno que pode estar relacionado com a subida de preços dos produtos de primeira necessidade é o do assalto a camiões e carrinhas que transportam bens alimentares. Os roubos, ainda esporádicos, têm ocorrido sobretudo à noite, quando os motoristas se encontram no interior das cabinas nas áreas de descanso das estações de serviço em autoestradas ou estradas nacionais. “Os ladrões rasgam a lona na zona lateral dos camiões para perceberem o que contêm. Depois descarregam uma parte dos produtos que seja suficiente para caber num furgão comercial mais pequeno”, conta Paulo Paiva, jurista, ex-motorista de pesados e antigo porta-voz do movimento de protesto dos empresários de transportes de pesados Sobrevivência pelo Sector, entretanto extinto.

Todos os casos relatados têm em comum o facto de não ter havido recurso à violência. “Na maioria das vezes, as vítimas nem dão pelos assaltos. Estão a dormir enquanto eles decorrem”, enfatiza Paulo Paiva, que tem recolhido algumas denúncias e enviado as participações para as autoridades e seguradoras. “Desde o início do ano, tive conhecimento de 12 casos, a maioria de motoristas do Norte do país.” Alguns dos assaltos aconteceram em Portugal — nas áreas de serviço da A1 e A2 —, mas também há motoristas portugueses vítimas do mesmo crime no Sul da Europa. “Recebi denúncias de roubos de bens alimentares mas também de combustível dos próprios camiões”, realça.