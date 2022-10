Isto continua uma seca? Chuva “não vai resolver o problema” dos agricultores: “O que se perdeu já não é recuperável, por muito que chova”

Depois de um verão quente, em que Portugal enfrentou uma seca extrema – 40% do território nacional estava nesse estado no mês de agosto –, os últimos dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam que, “no final de setembro, verificou-se uma diminuição significativa da situação”. Agora, são “as classes de seca severa e moderada a predominarem” em todo o país.

