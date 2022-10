Rutura de stock de Inderal. Infarmed autoriza fármaco similar rotulado em língua estrangeira

Face à indisponibilidade do medicamento Inderal nas farmácias em Portugal, devido a uma situação de rutura de ‘stock’, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) anunciou esta quarta-feira ter autorizado a utilização de um fármaco similar rotulado em língua espanhola.

Numa circular publicada no seu site, o Infarmed refere ter autorizado, "a título excecional", a utilização do fármaco Propanolol Accord (10 mg), cuja substância ativa, o Propanolol, é a mesma do Inderal.

A decisão é justificada com a situação de rutura em que se encontra o fármaco utilizado no tratamento da hipertensão e de outras patologias, descrito como "fundamental" pelo Infarmed.

As embalagens do medicamento agora aprovado serão acompanhadas de um folheto informativo em português e a dispensa é feita “nos moldes habituais”, refere ainda a nota.

Aumento da procura e incapacidade de fabrico explicam rutura de ‘stock’

A falta de Inderal nas farmácias foi confirmada pelas autoridades de saúde a 7 de outubro. Numa nota divulgada nesse dia, o Infarmed referiu que “os medicamentos contendo propranolol (Inderal, comprimido revestido, 10 e 40 mg) encontram-se em ruptura de stock”, prevendo-se uma normalização da situação até ao início do ano de 2023.

Posteriormente, questionado pelo Expresso sobre a indisponibilidade do fármaco, o Infarmed explicou que a rutura aconteceu devido "ao aumento da procura associado à incapacidade de aumento do fabrico".

Além de ser utilizado para controlar a hipertensão, o Inderal é usado no tratamento de enxaqueca, ansiedade e ataques de pânico. A empresa responsável pela sua comercialização em Portugal é a Atnahs Pharma Netherlands.