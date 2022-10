PJ lança terceira parte da Operação Exotic Fruit e acaba com o que resta da rede de “Xuxas”, o maior traficante português

A Polícia Judiciária desmantelou esta terça feira a rede de tráfico de droga montada em Portugal por Rúben Oliveira, conhecido no meio criminal e policial como “Xuxas” e famoso não só pelas tatuagens de Pablo Escobar e El chapo que tem no corpo, mas acima de tudo por ser o braço em Portugal do grupo de Sérgio Carvalho, um ex-policia brasileiro que também tem uma alcunha de peso: “Escobar brasileiro”.

A notícia do desencadear da operação policial é da CNN e segundo um comunicado da PJ foram detidos oito homens e uma mulher, todos com ligações a Rúben Oliveira. Segundo uma fonte judicial, um deles é irmão deste suspeito de tráfico que está em prisão preventiva desde julho deste ano.

Ainda de acordo com o comunicado, a PJ apreendeu viaturas de “alta cilindrrada” - Mercedes e BMW, por exemplo -, “dinheiro, uma arma de fogo e elementos documentais indiciários de atividade ilícita em investigação”.

Sérgio Carvalho foi preso na Hungria no último verão depois de uma fuga que durou quatro anos e que passou por Portugal. Ruben, que tem 38 anos, foi detido nos Olivais, em Lisboa, na mesma semana. Quando foi preso, o alegado traficante tinha um colar de 300 gramas de ouro e diamantes ao pescoço, uma pulseira de diamantes, uma mala de roupa de marca no valor de 10 mil euros e à porta de casa tinha estacionado um vistoso Mercedes, igual ao de Cristiano Ronaldo, que custa mais de 300 mil euros.

Nas pernas tinha duas tatuagens já famosas: uma do colombia­no Pablo Escobar (morto pela polícia) e outra do mexicano “El Chapo” (preso e condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos), dois dos mais poderosos traficantes de droga da história.

Está indiciado por tráfico e branqueamento e as autoridades suspeitam que tenha usado o dinheiro ganho no tráfico para comprar uma pastelaria e uma frota de táxis.

Em fevereiro deste ano, na primeira parte da operação, a PJ apreendeu cocaína suficiente para 3,5 milhões de doses num carregamento de papaia que vinha do Brasil para Portugal num avião da TAP. “Xuxas” escapou e esteve no estrangeiro, mas foi detido quando voltou a Portugal para visitar a família e cuidar dos negócios. Está preso desde essa altura e agora terá de enfrentar uma mais do que certa acusação e, muito provavelmente, um julgamento por tráfico de droga.