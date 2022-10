O contexto em que uma criança nasce determina o seu sucesso? Sim, e Wendy Kopp teve uma ideia para resolver este “problema complexo”

Tudo começou há 33 anos, quando Wendy Kopp, acabada de sair da Universidade de Princeton, nos EUA, decidiu criar a Teach for America, uma organização que pretendia fazer a diferença junto de quem mais precisava – os alunos de comunidades mais desfavorecidas nos Estados Unidos - e com o maior impacto possível. No imediato, melhorando as condições de estudo de milhares de crianças com quem os jovens recrutados por dois anos iam trabalhar; mas também a longo prazo, formando um milhares de pessoas que, idealmente, passariam a dedicar a sua vida profissional a projetos com impacto social e de combate às desigualdades.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler