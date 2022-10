Escadas rolantes no metro da Baixa-Chiado vão voltar a funcionar em breve

Não é a primeira vez que vários utilizadores do metro da Baixa-Chiado são obrigados a usar as escadas com cerca de 39 metros de profundidade. Este problema é recorrente para os passageiros porque, na maioria dos dias, das 12 escadas rolantes da estação, é raro estarem todas a funcionar ao mesmo tempo. Isto faz com que os passageiros sejam obrigados a subir e descer pelas escadas. Por dia, passam pela estação cerca de 40 mil pessoas, de acordo com dados recolhidos antes da pandemia. Um dos passageiros que usa a estação afirma que "em três meses não houve um único dia em que todas as escadas rolantes tivessem a funcionar". Ressaltando que muitas vezes é " 'obrigado' a ajudar as pessoas, os idosos com sacos e malas", quem tenha mobilidade reduzida ou que transporte malas e outros pertences de elevado peso, pois tem muita dificuldade em fazer o percurso até á superfície ou até à carruagem de metro. O Metropolitano de Lisboa prevê que, até ao final deste mês, todos os equipamentos da estação Baixo-Chiado estejam a funcionar.

O Metropolitano de Lisboa explica, numa nota publicada em 2020, que o motivo das avarias passa pela “idade dos equipamentos (20 anos) e a uma utilização intensiva (...) verifica-se um notório desgaste nos equipamentos que importa corrigir. Acresce ainda a necessidade de modernizar o sistema destes equipamentos.”. Helena Taborda, porta-voz do Metropolitano de Lisboa, avançou hoje à SIC que “atos de vandalismo que não estão cobertos pelos contratos de manutenção”, mas também que o metro é uma empresa pública e que por isso tem a obrigação de seguir concursos públicos para realização de obras e requalificações. Em 2020 ficou concluída a segunda de três fases contempladas no "plano de melhoria e modernização das acessibilidades da estação Baixa-Chiado" na medida em que foram substituídos três lances de escadas por um equipamento novo que também já teve várias avarias. O metro prevê que todas as estações tenham plena acessibilidade até 2025. "Todos estes equipamentos mecânicos têm a sua adequada assistência técnica, sendo, contudo, equipamentos com uma utilização das mais intensas da rede do metropolitano e, por isso, sujeitos a desgaste e deterioração excessiva de componentes", esclarece uma fonte oficial do Metropolitano de Lisboa, citada pela Sábado. A mesma fonte ainda referiu à Sábado que a "substituição tem sido penalizada nos termos das mais recentes alterações nas cadeias logísticas". Entre as razões dessas alterações estão a guerra na Ucrânia e a pandemia que impediram os fornecedores de cumprirem o prazo de entrega das peças necessárias para o arranjo dos equipamentos. Neste momento, nas 56 estações do metro há 234 escadas rolantes sendo que 28 estão fora de serviço.

Num tweet desta segunda-feira, cuja fotografia circulou nas redes sociais também devido a uma publicação no Instagram da atora Sofia Arruda, pode ler-se: “Dois idosos, cansados, a subir um dos lances de escadas da estação do Chiado por avaria das escadas rolantes. O retrato perfeito de um país estagnado. Deprimente”. Várias são as respostas ao tweet sendo que a maioria confirma as recorrentes avarias das escadas rolantes. Bruno Morgado responde ao tweet afirmado que viveu “10 anos em Lisboa. Devo ter visto as escadas do Chiado todas a funcionarem em simultâneo, 20 vezes no máximo”. Outro utilizador do Twitter explica: “quando tive uma lesão no joelho há uns anos e andei de muletas (...) fazia esse percurso das escadas quase todos os dias, depois da lesão e de ter de andar com muletas ficou impossível. A alternativa era subir o elevador dos armazéns”.