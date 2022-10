Football Leaks: “Não estava consciencializado do conceito do crime de extorsão. Só tenho o 12.º ano, senhora juíza”, disse Rui Pinto

A magistrada Margarida Alves, que preside ao coletivo de juízes no processo Football Leaks, bem tentou avivar a memória de Rui Pinto durante a parte da tarde do segundo dia de depoimento de Rui Pinto. Mas o alegado hacker, acusado de mais de 90 crimes informáticos, confessou não se lembrar de alguns momentos-chave do caso, nomeadamente sobre a questão dos honorários ao seu então advogado Aníbal Pinto [também ele arguido] e de alguns pormenores do encontro na estação de serviço de Oeiras, em outubro de 2015, entre Aníbal Pinto, Nélio Lucas e o seu advogado Pedro Henriques.

