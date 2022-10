As polícias portuguesas vigiam a embaixada da China há meses. Em causa, as suspeitas das esquadras informais

As autoridades portuguesas estão a dar “especial atenção” à embaixada chinesa em Lisboa, de um modo particular nos “últimos meses”. Em causa está a pasta das chamadas “esquadras informais” chinesas espalhadas um pouco por todo o mundo e das suspeitas de imigrantes daquele país, a trabalhar sobretudo da Europa, que são obrigados a regressar a Pequim por supostos crimes.

De acordo com fontes policiais, não há, pelo menos para já, casos de imigrantes a viver em Portugal que tenham sido forçados a viajar para a China, mas a embaixada daquele país em Lisboa foi “referenciada” este ano por outras polícias estrangeiras. No entender destas, a instituição poderia estar a dar apoio a estas atividades ilegais. A informação foi partilhada entre as forças e serviços de segurança portugueses e é considerada “altamente sensível”.