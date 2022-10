“Os meus três filhos não sabem que eu estou aqui e assim. Não sabem”: uma ronda pelas noites de quem está só e sem casa nas ruas de Lisboa

A porta do número 30 está aberta. As escadas estreitas e íngremes estão forradas com um plástico que imita soalho de cortiça. À beira de cada degrau alguém colou uma tira antiderrapante. “Subam, que eu vou acender a luz.” É no final da subida, na porta à direita, que mora Daniel Correia, 46 anos. “Descobri há uns dias que isto aqui ainda tinha eletricidade”, diz enquanto liga a ficha de um candeeiro à tomada. A casa onde Daniel mora não é dele, não sabe de quem é. Uma noite, depois de várias a dormir nas ruas de Lisboa, encontrou aquela porta aberta e entrou. “Até agora nunca apareceu ninguém a chatear-me. Uma vez apareceram uns drogados, mas eu pu-los fora daqui que não quero cá nada disso.” Cheira a humidade, está frio e lá fora parou de chover há instantes.

