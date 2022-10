OE2023: na Justiça, milhões do PRR para tecnologia, aponta-se à formação dos magistrados e ao fecho do Estabelecimento Prisional de Lisboa

No que toca à Justiça, e tal como acontece em todos os orçamentos do Estado, o Governo tem como prioridade “o combate à corrupção”, uma “Justiça: mais célere; mais próxima e acessível; mais moderna, eficaz e eficiente” que “reforce a confiança dos cidadãos, permanecendo como pedra basilar do Estado de Direito Democrático”. Mas há outra repetição que salta à vista: pela quinta vez, o Governo promete dar “Início” à "execução da “Estratégia/Plano de Ação para Encerramento Gradual do Estabelecimento Prisional de Lisboa”.

