Governo quer que andemos mais a pé e menos de carro. Para isso, pretende criar um Cartão de Mobilidade

A ida para o trabalho explica 30% das deslocações diárias nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e mais de metade desses trajetos são feitos de carro. Compensar os trabalhadores que se desloquem em modos mais sustentáveis e dar benefícios às empresas que ajudem os funcionários a não usar o carro são duas das medidas aprovadas pelo Governo na Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal. Para isso, uma das ideias que o Ministério do Ambiente está a estudar é a criação de um Cartão de Mobilidade que as empresas ofereçam aos trabalhadores, permitindo que usem esse valor em qualquer modo de transporte sustentável, em alternativa ao seu automóvel.

“Ainda é só uma ideia e não uma medida já definida, mas estamos a trabalhar para criar um Cartão de Mobilidade que as empresas atribuam aos trabalhadores. O cartão terá um valor que pode ser gasto em várias formas de mobilidade, sejam transportes públicos, uma viagem de táxi, aluguer de uma bicicleta ou trotineta ou até, no limite, comprar uma bicicleta em prestações mensais”, avança ao Expresso o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado. Em troca, as empresas recebem um benefício fiscal, que terá ainda de ser definido. “Queremos que seja uma medida bastante alargada, o que nos obriga a ponderar os seus impactos em termos de eficácia e de incentivos.”