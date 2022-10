Ensino Superior: número de estudantes estrangeiros volta a subir e supera os valores pré-pandemia. Porquê?

Depois da quebra registada no ano letivo de 2020/2021, o número de alunos estrangeiros a frequentar o ensino superior português retomou a sua tendência crescente. E este aumento ajudou a bater outro recorde: o total de inscritos em universidades e politécnicos nacionais atingiu em 2021/2022 o valor mais alto de sempre — mais de 433 mil, de acordo com os dados recentemente divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

No que respeita aos chamados estudantes em mobilidade, a grande maioria estava inscrita para tirar um curso completo, sobretudo uma licenciatura (42%), mas também mestrados e doutoramentos. Eram ao todo 49.916, correspondendo a 11,5% do total de matriculados no ensino superior português e a um aumento de 6% face ao ano letivo passado.