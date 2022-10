Toxicodependência. “Valor é o mesmo de há 14 anos”: Comunidade Vida e Paz acusa Governo de não atualizar pagamentos protocolados

Ainda antes de começarmos a entrevista, referia que há vários anos o Ministério da Saúde atualiza os valores do protocolo que prevê o tratamento e reinserção social de toxicodependentes. Qual é o ponto da situação?

As comunidades terapêuticas são protocoladas pelo Ministério da Saúde e existe um despacho conjunto entre o Ministério da Saúde e o das Finanças, que implica que as convenções devem ser atualizadas anualmente de acordo com a inflação. E desde 2008 que não atualizam. O Ministério da Saúde não fez qualquer atualização e continuamos a receber por pessoa que faz tratamento o mesmo valor de há 14 anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler