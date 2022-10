Vaticano não comenta alegado encobrimento do bispo José Ornelas em casos de abusos de padres em Moçambique

A Nunciatura Apostólica em Portugal (Embaixada da Santa Sé) diz não querer falar sobre o caso do alegado encobrimento do bispo José Ornelas nos casos de abusos de padres no Centro Polivalente Padre Leão Dehon, uma missão da congregação dehoniana em Moçambique, em 2011. Nessa altura, José Ornelas era o líder mundial da congregação dehoniana e o seu representante no Vaticano.

