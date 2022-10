Temos problemas de água com Espanha? “Só aqueles que gostamos de inventar na nossa cabeça”

Depois de um verão de seca e escassez de recursos hídricos, o Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico espanhol deu ordem para que se interrompesse a transferência de água para Portugal na bacia do Douro. Aquilo que inicialmente pareceu ter sido uma decisão unilateral abrupta fazia na verdade parte de um acordo entre os dois países para reduzir esta semana as descargas de água de barragens espanholas. Teria sido impossível para os espanhóis cumprirem os caudais mínimos acordados na Convenção de Albufeira. Antes disso, já o secretário-geral do Conselho Nacional da Água tinha alertado que essa convenção “não é uma garantia” no combate à seca em Portugal.

