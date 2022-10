MP tem legitimidade para investigar os alegados crimes em Moçambique? O bispo José Ornelas será chamado a depor? Os especialistas dividem-se

O caso da alegada ocultação do bispo José Ornelas de abusos sexuais praticados por padres num orfanato dehoniano em Moçambique, em 2011, e a abertura de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e Ministério Público de Braga, há poucos dias, divide procuradores do MP.

