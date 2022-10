Expresso vence prémio de Rede Europeia Contra a Pobreza com reportagem sobre mão de obra migrante nas estufas de Torres Vedras

A EAPN Portugal/Rede Europeia Anti Pobreza premiou a reportagem do Expresso “O lado oculto das estufas de Torres Vedras”, publicada a 15 de maio de 2021.

O artigo multimédia, da autoria de Hugo Franco e Marta Gonçalves (texto), António-Pedro Ferreira, Nuno Botelho e Tiago Miranda (fotografia) e Rúben Tiago Pereira (multimédia) foi distinguido com o 3º lugar na categoria Imprensa Nacional, no âmbito da IV Edição do Prémio de Jornalismo “Analisar a pobreza na Imprensa” instituído por esta organização não-governamental.

Este prémio visa distinguir trabalhos jornalísticos que abordem a pobreza e a exclusão social “de forma digna, livre de preconceito e de outras representações negativas sobre estas matérias”.

De um total de 48 trabalhos jornalísticos (25 nacionais e 23 regionais) foram premiadas também duas reportagens do “Público” na categoria de Imprensa Nacional; bem como duas do jornal “O Barlavento” e uma do “Diário de Aveiro” na categoria Imprensa Regional.

A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, no próximo dia 17 de outubro, às 17h30.