Caso Ornelas: “Pedofilia na Igreja é o único crime em que se pergunta à vítima se falou com o agressor antes de ir à PSP”, diz o denunciante

O professor João Oliveira garante que nunca chegou a ser convocado pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária para depor como testemunha no caso do alegado encobrimento do bispo José Ornelas dos casos de abuso sexual de padres sobre crianças acolhidas no orfanato no Centro Polivalente Leão Dehon, dirigido por um padre italiano em Moçambique: “Fiz uma queixa-crime ao DIAP de Lisboa em 2011 quando percebi que os meus superiores hierárquicos no Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) nada tinham feito depois de lhes ter revelado o caso”, conta ao Expresso este denunciante.

