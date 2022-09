Descarga de barragem espanhola num afluente do Rio Douro matou centenas de peixes

Uma descarga brusca de 200 hectómetros cúbicos (​hm3) de água na albufeira da barragem de Almendra, num afluente do rio Douro, levou à morte de centenas de peixes. Segundo o jornal “Público”, tratava-se sobretudo de carpas, barbos e lúcios.

A descarga foi iniciada no dia 15 de setembro e deveria decorrer até dia 30 do mesmo mês. O volume de água represado estava reduzido a 861 hm3, contudo, na passada segunda-feira (26 de setembro) a descarga parou. O nível de armazenamento na barragem de Almendra, a terceira maior de Espanha com capacidade para receber 2648 hm3, ficou reduzido a 661 hm3. Ficaram retidos na barragem 200 hm3 que deveriam ter sido enviados para Portugal.

A quebra brusca do caudal de água na albufeira de Almendra originou o aparecimento de charcos de água e de lama, locais onde há um baixo teor de oxigénio motivado pela captação de água, levando à morte de centenas de peixes.